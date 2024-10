Lancement de l’exposition « Alwane – Nuances d’espoir » à la Galerie H (VIDEO)

La Galerie H annonce l’ouverture de sa 8ème exposition annuelle intitulée « ألوان (Alwane) – Nuances d’espoir », accessible au public à partir du 29 octobre 2024. Cette exposition met à l’honneur des créations de mobilier et d’objets design, où les formes et les couleurs symbolisent l’espoir et l’harmonie. Elle reflète l’engagement de la Galerie à offrir un espace d’expression aux talents émergents du design marocain.

Sous le thème des « nuances d’espoir », quatre designers marocains exposent leurs œuvres. Amine Asselman, spécialiste du zellige de Tétouan, présente une collection basée sur trois lignes directrices, intégrant des oxydes métalliques naturels pour révéler des variations chromatiques subtiles. Abdou Diouri, ébéniste, propose des pièces inspirées du biomorphisme et du quotidien, mêlant design et fonctionnalité. La table basse Galets et la bibliothèque MAMA Africa font partie de ses créations.

Amina Amouri et Nada Benayad, fondatrices de Lyn Home Harmony, s’inspirent de la nature et des cultures du monde. Leur collection « Ocean Whispers – Alwane » évoque la fluidité des vagues et la puissance de l’océan à travers des matériaux naturels et des formes organiques.

La scénographie, conçue par Yassine Hmichane, propose une expérience immersive. Les œuvres sont exposées sur des structures métalliques minimalistes, accompagnées de toiles suspendues illustrant les croquis des pièces. Chaque collection est associée à une teinte pastel, offrant un parcours fluide à travers l’exposition.

Parallèlement à cette exposition, le concept store de la Galerie H présente des collections-capsules de vêtements, accessoires, objets de décoration et bijoux, créées par des jeunes designers marocains. Ce concept store met en avant le « Made in Morocco » tout au long de l’année.