Météo Maroc : temps nuageux ce dimanche 12 octobre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 12 octobre 2025 :

– Passages nuageux denses avec pluies éparses et risque d’orages sur l’Ouest de la Méditerranée.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes et les plaines Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 06/11°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, et de 15/21°c partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique, et belle à peu agitée le matin au Nord de Mehdia.