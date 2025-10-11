Agadir : découverte du corps d’un jeune homme sur la plage d’Anza

La plage d’Anza, à Agadir, a rejeté hier, vendredi, le corps d’un jeune homme dans la vingtaine, provoquant la stupeur des baigneurs.

Selon une source du Site Info, plusieurs estivants ont remarqué qu’un corps flottait au large avant d’alerter les autorités compétentes. La même source précise que la dépouille a été transférée à la morgue afin d’identifier la victime.

Les services de sécurité spécialisés ont ouvert une enquête préliminaire pour déterminer les circonstances du drame. Les premiers éléments indiquent qu’il s’agirait d’une noyade accidentelle, sans qu’aucune piste criminelle ne soit envisagée.