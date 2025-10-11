Maroc
A la Une

Al Aroui: plusieurs voitures piégées par les inondations

Rédaction N11 octobre 2025 - 11:45

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Al Aroui dans la nuit de vendredi à samedi ont provoqué d’importantes inondations, ce qui a semé la panique chez la population.

Selon une source de Le Site info, les eaux ont piégé plusieurs automobilistes, nécessitant une intervention rapide des autorités locales pour les secourir.

Les inondations ont causé d’importants dégâts matériels, touché plusieurs habitations et véhicules et entraîné la coupure de la circulation sur la route reliant Al Aroui à Selouane.

La même source précise que les eaux ont envahi plusieurs maisons, pointant du doigt l’état des infrastructures et l’absence de réseaux efficaces d’évacuation des eaux usées.

N.M.


