Fès : dons royaux aux Chorfas Idrissides et à des démunis

Une délégation de la chambellanie royale a procédé, jeudi à Fès, à la remise de dons royaux aux Chorfas Idrissides, à des démunis et à des personnes atteintes de maladies chroniques, à l’occasion du Moussem religieux de Moulay Idriss Al Azhar, fondateur de la capitale spirituelle du Royaume.

La délégation, présidée par M. Mohamed Saad Eddine Smij, chargé de mission auprès de la chambellanie royale, a également procédé à la distribution d’un don royal composé d’un lot de lunettes en faveur des élèves orphelins ou issus de familles nécessiteuses.

A cette occasion, une cérémonie religieuse s’est tenue au Mausolée Moulay Idriss Al Azhar, dans un climat de ferveur et de piété, en présence notamment du wali de la région, gouverneur par intérim de la préfecture de Fès, Khalid Zerouali, du président du Conseil de la région de Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, de Chorfas Idrissides, d’ouléma et d’élus.

Au terme de cette cérémonie, l’assistance a élevé des prières implorant Dieu de préserver Amir Al Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, et de combler le Souverain en la personne de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre famille royale.

Des prières ont également été dites pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, SM Mohammed V et SM Hassan II.