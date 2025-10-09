Les derniers chiffres de l’opération Marhaba 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 3,2 millions de passagers et près de 739.000 véhicules ont transité par les ports marocains au cours de la période allant du 10 juin au 15 septembre dans le cadre de l’opération « Marhaba 2025 », a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Ces chiffres représentent une augmentation de 7 % pour les passagers et de 6 % pour les véhicules par rapport à 2024, a souligné Kayouh lors d’une réunion avec les compagnies maritimes marocaines et étrangères et les autorités portuaires nationales consacrée à l’évaluation du bilan de l’opération « Marhaba 2025 » dans son volet relatif au transport maritime.

Il a précisé que le ministère a mis en place 13 lignes maritimes reliant les quatre ports marocains dédiés au transport de passagers (Tanger-Med, Tanger-ville, Nador et Al Hoceima) à neuf ports européens (Algéciras, Tarifa, Almeria, Motril, Marseille, Sète, Barcelone, Gênes et Civitavecchia), et mobilisé 29 navires appartenant à sept compagnies maritimes, pour assurer plus de 500 traversées hebdomadaires avec une capacité maximale de 500.000 passagers et 130.000 véhicules.

Dans ce contexte, Kayouh a passé en revue les différentes mesures prises par le ministère pour assurer le succès de cette opération, notamment celles liées au respect par les navires concernés des normes nationales et internationales, particulièrement en matière de sécurité et de sûreté maritimes, au contrôle de la qualité des services fournis à bord des navires, au suivi des prix des traversées et à l’adoption d’un système de réservation préalable et obligatoire des billets sur toutes les lignes maritimes.

Pour la première fois, l’accès au port de Tanger-Med avec un billet valable pour le même jour du voyage a été exigé, constituant ainsi l’une des principales mesures ayant favorisé le succès de l’opération « Marhaba 2025 », s’est réjoui le ministre, qui a exprimé ses remerciements à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, au ministère de l’Intérieur et à tous les intervenants qui ont contribué au succès de cette opération.

Pour sa part, le directeur de la police portuaire à l’Agence nationale des ports (ANP), Amine El Karam, a affirmé qu’à l’instar des années précédentes, l’ANP a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour garantir les meilleures conditions de sécurité et de sûreté.

« Marhaba 2025 » s’est distinguée cette année par la mise en service de la gare maritime de Nador et le lancement d’une nouvelle ligne maritime reliant le port de Nador à celui de Marseille, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre de passagers et de véhicules transportés, a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur du port Tanger-Med passagers, Jaafar Amiar, a fait savoir que ce port a conservé sa position de plaque tournante principale, enregistrant environ 1,8 million de passagers, soit une augmentation de 4 %, et plus de 463.000 véhicules (+3 %), ce qui représente respectivement 56 % et 63% du trafic total de passagers et de véhicules.

L’adoption d’un système de réservation préalable et obligatoire des billets sur toutes les lignes maritimes, particulièrement l’obligation de disposer d’un billet valable pour le jour même du voyage pour accéder au port de Tanger-Med a été l’un des principaux piliers qui ont contribué au succès de l’opération « Marhaba 2025 », a-t-il dit.

Lors de cette rencontre, l’ensemble des acteurs ont souligné que ce bilan positif est le fruit des efforts conjoints de tous les intervenants, au premier rang desquels la Fondation Mohammed V pour la solidarité, et de leur étroite coordination pour faciliter le transit des Marocains du monde par les ports.

S.L