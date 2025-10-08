Météo Maroc : temps assez chaud ce jeudi 09 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 09 octobre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas denses près des côtes Atlantiques, la Méditerranée et le Saiss avec formations brumeuses par endroit.

– Bruine locale sur les côtes Nord.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 22/28°C sur le Sud-Est et les provinces sahariennes et de 16/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les régions Nord et en légère hausse à stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au Nord de Mehdia et agitée à localement forte entre Cap Sim et Cap Ghir.