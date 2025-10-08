Maroc

Décès d’une femme à l’hôpital Hassan II d’Agadir : la Direction régionale de la santé s’exprime

Rédaction M8 octobre 2025 - 18:05

La Direction régionale de la santé et de la protection sociale de la région Souss-Massa s’est exprimée sur la femme décédée ce mercredi matin à l’hôpital Hassan II d’Agadir. La DR de la santé souligne que la femme en question a subi une césarienne à l’hôpital de Biougra, intervention qui lui aurait causé une hémorragie sévère.

La même source a précisé que la patiente avait été transférée en urgence à l’hôpital Hassan II, où elle a été prise en charge par un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique. Après examen, il a été décidé de l’opérer à nouveau en urgence.

Cependant, son état de santé s’est brusquement dégradé juste après l’intervention chirurgicale, ce qui a nécessité son transfert en unité de réanimation, où elle a malheureusement rendu l’âme.

Concernant le nouveau-né, la Direction précise qu’il se trouve actuellement « sous surveillance médicale continue, pris en charge par l’équipe spécialisée ».


