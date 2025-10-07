Agadir : 10 ans de prison pour un individu impliqué dans des émeutes et actes de vandalisme

La Chambre criminelle de première instance de la Cour d’appel d’Agadir a prononcé, ce mardi, une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre d’un individu impliqué dans des émeutes, des actes de vandalisme, des incendies et des agressions contre les forces de l’ordre ayant eu lieu dans certaines zones de la grande région d’Agadir.

Au cours des deux derniers jours, les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie royale ont transmis au Procureur général du Roi près la Cour d’appel d’Agadir environ 397 personnes arrêtées pour des faits graves liés aux incidents précités.

Il convient de rappeler que les zones d’Aït Amira, Inzegan et Leqliaa ont été le théâtre de manifestations de jeunes, comme dans plusieurs autres régions du Royaume, qui ont dégénéré en émeutes et violences à l’encontre des forces de l’ordre, accompagnées de vandalisme touchant des biens publics et privés.