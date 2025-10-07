Maroc
A la Une

Météo Maroc : temps assez chaud ce mercredi 08 octobre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 octobre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 08 octobre 2025.

– Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses par endroit sur les plateaux de phosphates et les côtes Centre.

– Nuages bas assez denses avec bruines locale sur les côtes Nord.

– Nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/27°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les régions Nord et en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 octobre 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page