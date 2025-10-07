Météo Maroc : temps assez chaud ce mercredi 08 octobre 2025

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 08 octobre 2025.

– Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses par endroit sur les plateaux de phosphates et les côtes Centre.

– Nuages bas assez denses avec bruines locale sur les côtes Nord.

– Nuages cumuliformes sur le Moyen Atlas et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 09/16°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 16/27°C partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse sur les régions Nord et en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Mehdia et agitée ailleurs.