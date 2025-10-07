Maroc
«Ma phrase a été mal interprétée» : le ministre de la Santé réagit à la polémique de Meknès

Rédaction N7 octobre 2025 - 10:31

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a affirmé que la phrase « Va à Rabat et proteste », prononcée lors de sa visite à l’hôpital provincial Mohammed V de Meknès, a été mal interprétée.

S’exprimant lundi lors d’une émission spéciale sur la chaîne 2M, le ministre a expliqué qu’il avait constaté, lors de sa tournée à Meknès, plusieurs dysfonctionnements, notamment l’absence de certains médicaments et la panne d’équipements médicaux, ce qui l’a poussé à interroger le responsable de l’hôpital pour obtenir des explications claires.

Amine Tahraoui a souligné que sa visite lui a permis de découvrir une situation préoccupante, qu’il juge inacceptable, « aussi bien en tant que ministre qu’en tant que simple citoyen, et même pour le personnel soignant ».

Le ministre a précisé que le responsable de l’établissement lui avait expliqué avoir entrepris des démarches administratives écrites sans résultat concret, ajoutant qu’il lui avait conseillé de s’adresser directement au ministère à Rabat lorsque les instances régionales ne réagissent pas.

N.M.

 


