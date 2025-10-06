Maroc

Programme de développement 2022-2027 : 75 % des conventions jugées réalisables (VIDEO)

Rédaction M6 octobre 2025 - 19:58

Le Conseil de la région Casablanca-Settat a tenu, ce lundi, sa session ordinaire du mois d’octobre 2025, conformément aux dispositions de la loi organique n°14-111 relative aux régions.

À cette occasion, Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional, a déclaré à Le Site Info que 75 % des conventions inscrites dans le programme de développement régional de Casablanca-Settat sont désormais réalisables.

Les travaux de cette session ont été consacrés à l’étude et à l’adoption d’un ensemble d’importantes conventions de partenariat, inscrites dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement régional 2022-2027. Ces conventions visent la réalisation de plusieurs projets à portée économique, sociale et culturelle.

L’ordre du jour a également porté sur la programmation de divers projets destinés à atteindre deux objectifs majeurs : réduire les disparités territoriales au sein de la région et rapprocher les services de base des citoyens.


Rédaction M6 octobre 2025 - 19:58


