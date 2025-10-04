Maroc
Météo Maroc: le temps qu’il fera ce dimanche 5 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 04 octobre 2025 :
– Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.
– Nuages bas et formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud avec chasse-poussières.
– Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.
S.L.