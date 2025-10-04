Météo Maroc: le temps qu’il fera ce dimanche 5 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 04 octobre 2025 :

– Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas et formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud avec chasse-poussières.

– Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.

S.L.