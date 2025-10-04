Gen Z: les manifestations des deux derniers jours étaient pacifiques (CNDH)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil National des droits de l’Homme (CNDH) a poursuivi son observation des protestations qu’ont connues des villes du Maroc et a suivi avec intérêt les manifestations des deux derniers jours qui se sont déroulées dans une atmosphère pacifique sans enregistrer aucun comportement de nature à transgresser le droit au rassemblement pacifique tant au niveau régional qu’au niveau national.

Dans un communiqué, le CNDH souligne que cela démontre que les Marocains aussi bien protestataires que forces de l’ordre ont réussi à mettre en oeuvre l’interprétation cadrant avec les droits de l’Homme du droit au rassemblement pacifique en tant que responsabilité partagée entre les organisateurs des protestations et les autorités publiques, ce qui a débouché sur un équilibre parfait entre le maintien de l’ordre public et la préservation des biens privés et publics et la garantie d’exercice du droit au rassemblement pacifique.

Et d’ajouter que les protestations, de par leurs expressions collectives pacifiques, ont illustrées lors des deux derniers jours, des bonnes pratiques tant des organisateurs que des autorités chargées d’application de la loi, ce qui a permis d’assurer le caractère pacifique des rassemblements.

Par ailleurs, le CNDH relève que les formes d’expressions numériques émergentes se sont aussi inscrites dans cette dynamique pacifique, ce qui constitue un autre acquis pour le processus démocratique et de droits humains de la société marocaine.

S.L.