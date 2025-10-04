Casablanca : le prix du poulet flambe

Les prix du poulet à Casablanca continuent de grimper de manière inquiétante, atteignant ce samedi matin 16 dirhams le kilo sur les marchés de gros.

Un professionnel, contacté par Siteinfo, a précisé que dans certains quartiers huppés, le prix du poulet a même atteint 18 dirhams, ce qui a suscité la colère aussi bien des consommateurs que des professionnels.

Selon la même source, les prix du poulet ont connu une forte hausse dans la plupart des villes marocaines, en raison de plusieurs facteurs.

Il a ajouté que cette flambée des prix perturbe fortement les foyers marocains : lorsque le prix de la viande rouge augmente, les citoyens se tournent vers la viande blanche, mais avec ces hausses vertigineuses, beaucoup se retrouvent dans l’incapacité de répondre à leurs besoins en viande.