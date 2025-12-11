Evènements de Leqliaa: le Procureur du Roi fait un démenti

Par LeSiteinfo avec MAP

Les informations relayées sur des réseaux sociaux au sujet d’une prétendue détention de membres des familles des « victimes des évènements de Leqliaa », sont dénuées de tout fondement, a indiqué le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Dans un communiqué, le Parquet près le tribunal de première instance de Rabat a fait savoir qu’en date du 9 décembre 2025, certains individus résidant dans la ville de Leqliaa ont tenu un sit-in non autorisé sur la voie publique devant le siège du Parlement à Rabat et accroché des banderoles à la clôture métallique de cette institution.

Dans le souci de garantir l’application de la loi, les forces de l’ordre sont intervenues de manière pacifique conformément aux dispositions légales, en invitant les intéressés à mettre fin à leur sit-in et à quitter les lieux, précise-t-on de même source.

Face à leur refus d’obtempérer, les individus en question ont été conduits au siège du service de la police judiciaire compétent, où ils ont été invités à entreprendre les procédures légales relatives à leurs revendications, avant d’être libérés sans qu’ils fassent objet d’aucune mesure de nature à restreindre leur liberté, précise la même source.

Aucun individu d’entre eux n’a été placé en garde à vue et aucun mandat de dépôt n’a été émis à leur encontre, contrairement aux informations relayées sur des réseaux sociaux, conclut le communiqué.

