Alerte Météo : fortes averses orageuses avec rafales de vent de mercredi à jeudi dans ces villes

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues de mercredi à jeudi dans certaines provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des averses entre 60 et 100 mm sont ainsi prévues de mercredi à 11h jusqu’à jeudi à midi dans les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab et Boujdour, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Elles sont également prévues à Laâyoune et Tarfaya durant la même plage horaire avec une pluviométrie allant de 35 à 45 mm, ajoute la même source.