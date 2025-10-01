Fatima-Zahra Mansouri : «les revendications de la GenZ sont légitimes»

Les manifestations et protestations qu’ont connues plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Rabat, Inzegane et Oujda, ont suscité la réaction des dirigeants du Parti Authenticité et Modernité (PAM), qui ont estimé que les revendications portées par la « Génération Z » sont légitimes.

À ce propos, Fatima-Zahra Mansouri, maire de Marrakech, a déclaré ce mardi, lors d’une rencontre avec des jeunes, que ces protestations contre la dégradation des secteurs de la santé et de l’éducation montrent que, en tant que responsables gouvernementaux, « nous n’avons pas réussi à accomplir nos missions ».

Elle a ajouté, dans son intervention, que le gouvernement avait certes réussi sur plusieurs autres plans, précisant que « le Maroc de 2025 n’est pas celui des années 1980 et 1990, et ceux qui refusent de le reconnaître font preuve de mauvaise foi », mais qu’il existe de nombreux problèmes qui ne peuvent être niés et qu’en sa qualité de présidente du conseil communal de Marrakech, elle reçoit quotidiennement de nombreuses plaintes liées au secteur de la santé.

« Nous accusons un déficit de 30 000 médecins, et cela ne peut être comblé en une ou deux années. Je ne vais pas mentir aux Marocains ; sinon, je préfère quitter le gouvernement et partir», dit-elle.