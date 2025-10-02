Actes de vandalisme: « plus de 70 % des protestataires sont mineurs », selon El Khalfi

Par LeSiteinfo avec MAP

Certaines formes de protestation dans des régions du Royaume, ont connu une escalade dangereuse en donnant lieu à des attroupements ayant porté atteinte à la sécurité et l’ordre publics, émaillés d’actes graves de violence et de vandalisme qui ont impliqué d’une manière étonnante un grand nombre de mineurs qui a dépassé les 70% du total des protestataires, voire 100 % dans certains cas, a affirmé, jeudi à Rabat, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi.

« Encore une fois, certaines formes de protestation ont connu une escalade dangereuse en donnant lieu à des attroupements ayant porté atteinte à la sécurité et l’ordre publics, émaillés d’actes grave de violence et de vandalisme qui ont impliqué d’une manière étonnante un grand nombre de mineurs qui a dépassé les 70% du total des protestataires. Ces actes ont été ponctués par l’usage d’armes blanches, jets de pierres, explosion de bonbonnes de gaz et incendie de pneus », a précisé M. El Khalfi dans une déclaration à la presse.

Ce qui est regrettable dans ces actes de violence et de vandalisme, c’est qu’ils ont connu une participation massive des enfants et mineurs, ayant atteint dans certains cas 100% des groupes impliqués, a souligné le porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Il a ajouté que conformément aux dispositions constitutionnelles et juridiques relatives à la préservation de l’ordre public et la protection des droits et libertés, et partant de leurs responsabilités institutionnelles, les autorités publiques ont poursuivi, mercredi soir 1er octobre 2025, leurs interventions réglementaires dans plusieurs régions du Royaume axées sur la gestion des formes de protestation dans le cadre de la loi de manière à garantir la sécurité et l’ordre publics et à faire face à toute menace à la sécurité des personnes et des biens.

Ces actes de violences et de vandalisme commis dans des endroits distincts, ont pris malheureusement des proportions d’une grande ampleur et gravité. Munis d’armes blanches, les fauteurs de trouble ayant mené des attaques, incursion et prise d’assaut contre des bâtiments propriétés de l’Etat et des locaux des services de sécurité, tel est le cas de Leqliaa dans la préfecture d’Inezgane Ait Melloul où un groupe d’individus a tenté de s’emparer de munitions, de matériels et d’armes de service mis à la disposition de ces services, ce qui a contraint les éléments de la Gendarmerie Royale à faire usage de leurs armes, dans le cadre de la légitime défense, faisant trois morts, a-t-il poursuivi.

S’agissant des données relatives aux événements de la nuit de mercredi, le porte-parole du ministère de l’Intérieur a fait état de 354 blessés de différents degrés, dont 326 éléments des forces de l’ordre chargées du maintien de l’ordre, alors que 271 véhicules des forces de l’ordre et 175 autres de particuliers ont été gravement endommagés.

Il s’agit également d’actes de violence, de vandalisme et de pillage visant près de 80 locaux administratifs, de santé, sécuritaires, communaux et agences bancaires et commerces dans 23 préfectures et provinces, a-t-il précisé.

A cet égard, il a souligné que les procédures juridiques requises ont été entamées à l’encontre des suspects impliqués dans ces actes incriminés par la loi sous la supervision du parquet compétent, notant que plusieurs personnes majeures ont été placées en garde à vue alors que la procédure de retenue a été engagée contre les mineurs pour les besoins de l’enquête et ce dans le strict respect des garanties et des mesures procédurales prévues par la loi tout en garantissant les droits et libertés.

Tout en veillant à informer l’opinion publique nationale des développements de la situation, le ministère de l’Intérieur affirme à cet égard, que les autorités publiques restent engagées à accomplir leurs missions, conformément aux exigences de la responsabilité institutionnelle et aux dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur et ce, en s’attachant à préserver l’ordre public et à garantir l’exercice des droits et libertés dans leurs cadres légitime et réglementaire, a-t-il insisté.

Elles poursuivront leurs opérations sécuritaires et de maintien de l’ordre visant à interpeller l’ensemble des individus impliqués dans les actes de violence et de vandalisme, conformément à la responsabilité qui leur incombe, laquelle exige fermeté et rigueur face à tout acte contraire à la loi et en parfaite adéquation avec le respect strict des prérogatives et dispositions juridiques en vigueur, a-t-il poursuivi.

L’ensemble des mesures juridiques nécessaires seront prises avec fermeté à l’encontre de toute personne dont l’implication est avérée dans des actes ou comportement incriminés, à travers l’établissement des responsabilités et des effets juridiques qui en résultent, conformément aux procédures en vigueur et sous la supervision du parquet compétent.