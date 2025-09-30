FIAT TRIS : Stellantis Maroc électrifie la mobilité professionnelle

Stellantis Maroc a dévoilé aujourd’hui à Casablanca le FIAT TRIS, un tricycle 100 % électrique produit localement à Kénitra, pensé pour répondre aux besoins des professionnels urbains et des métiers de proximité. Ce véhicule innovant marque un tournant dans la mobilité utilitaire légère au Maroc, combinant accessibilité, modularité et durabilité.

Un véhicule conçu pour la ville et les professionnels

Avec ses 3,17 mètres de long et un rayon de braquage de 3,05 mètres, le FIAT TRIS peut circuler aisément dans les environnements urbains denses. Sa batterie lithium-ion de 6,9 kWh offre une autonomie allant jusqu’à 90 km, tandis que la recharge sur une prise domestique 220 V permet d’atteindre 80 % de charge en seulement 3 heures et 30 minutes. Cette simplicité de recharge est un atout majeur pour les indépendants et les petites entreprises souhaitant passer à l’électrique sans investissements lourds.

Polyvalence et performance

Disponible en trois versions – Châssis-Cabine, Plateau et Pick-Up – le TRIS peut transporter jusqu’à 540 kg et une palette Euro standard, offrant ainsi une solution adaptée à de nombreux métiers : livraison de colis, distribution alimentaire, maintenance technique, services communaux, ou encore vente ambulante. Le confort et l’ergonomie ne sont pas négligés : cabine spacieuse, conduite sans embrayage ni boîte de vitesses, écran numérique, prises USB-C et 12V, éclairage LED.

Une production 100 % marocaine

Assemblé dans l’usine Stellantis de Kénitra, le FIAT TRIS illustre la montée en puissance de l’industrie automobile nationale et régionale. La production locale permet de réduire l’empreinte carbone, de renforcer l’emploi qualifié et de garantir un service après-vente de proximité. Le véhicule bénéficie d’une garantie de 2 ans ou 20 000 km, et la batterie d’une garantie de 3 ans ou 60 000 km.

Accessibilité et financement innovant

Stellantis Maroc propose des prix compétitifs pour démocratiser l’accès à la mobilité électrique : 48 000 MAD pour la version Châssis-Cabine, 51 000 MAD pour le Plateau et 55 000 MAD pour le Pick-Up. Un plan de financement innovant permet de s’offrir le véhicule pour moins de 50 MAD par jour, sur quatre ans, avec un apport initial de seulement 5 000 MAD. Cette formule inclut assurance et services d’assistance, avec des paiements flexibles en espèces ou via mobile.

Une vision locale avec un impact régional

Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc, a souligné : « Le FIAT TRIS a été conçu pour les réalités du terrain, pour les artisans, entrepreneurs et collectivités. Il répond à une demande claire : celle d’une mobilité professionnelle fiable, économique et durable. » Selon lui, ce véhicule a un potentiel significatif pour les marchés régionaux de la zone MEA.

Avec le lancement du FIAT TRIS, Stellantis Maroc affirme sa position de leader de la micromobilité durable dans la région, en proposant des solutions adaptées aux besoins des professionnels tout en soutenant l’emploi et l’innovation locale. Ce tricycle électrique ouvre une nouvelle ère pour le transport urbain au Maroc et dans la région.