Najat Rajoui fait revivre Warda au Théâtre Meydene de Marrakech

Après le triomphe des soirées « Halimiyates » et « Kalthoumiyates », qui ont ravivé la flamme d’Abdelhalim Hafez et d’Oum Kalthoum, Meydene Production dévoile son nouvel opus : « Soirée Warda », un hommage vibrant à Warda Al Jazairiya, icône immortelle de la chanson arabe. Sa voix, tour à tour puissante et veloutée, a transcendé les frontières et marqué les générations pour s’ancrer dans la mémoire collective. Deux soirées exceptionnelles, à Marrakech le 11 octobre 2025, viendront célébrer l’héritage de celle que l’on nomme à juste titre « l’éternelle rose du Tarab ».

UNE SOIRÉE D’EXCEPTION POUR UNE DIVA ÉTERNELLE

Ce concert-hommage, donnés au Théâtre Meydene à Marrakech, sera comme une promesse de retour aux sources, une immersion dans l’univers poétique et musical qui a façonné des générations. L’exploration de l’œuvre de Warda sera portée par l’interprétation sublime de Najat Rajoui, dont la voix saura ranimer l’âme de chaque chanson. Accompagnée par l’orchestre magistralement dirigé par le maestro Hicham Talmoudi, Rajoui ne se contentera pas de chanter Warda ; elle la réincarnera. Chaque note résonnera comme une prière, chaque mélodie comme une mémoire partagée, invitant l’âme de la diva à revivre le temps d’une soirée inoubliable.

Ne manquez pas l’occasion de redécouvrir les chefs-d’œuvre de Warda dans une interprétation moderne et émouvante, tout en célébrant l’émergence d’un acteur culturel incontournable au Maroc : Meydene Productions.

BILLETTERIE

Marrakech : Théâtre Meydene – Samedi 11 octobre 2025

Carré Or : 350 MAD – Carré Confort : 250 MAD

Billets disponibles sur Guichet.ma et Meydene Mapado