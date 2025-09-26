Washington réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Par LeSiteinfo avec MAP

Massad Boulos, Conseiller spécial pour l’Afrique du Président des Etats-Unis, a réaffirmé, vendredi, le soutien de Washington à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie comme « la seule base pour une solution juste et durable » à ce différend régional.

Dans un message publié sur la plateforme X suite à une entrevue à New York avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, le Conseiller américain a indiqué avoir abordé lors de cette rencontre les efforts visant à accélérer le processus politique en vue d’aboutir à une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

M. Boulos a aussi précisé que les discussions ont porté sur les moyens de renforcer le « partenariat stratégique » et « l’alliance » entre Rabat et Washington, au moment où les entreprises américaines « sont en quête d’opportunités d’investissement à travers tout le Maroc, y compris au Sahara ».

Le Conseiller spécial du président Trump s’est, enfin, réjoui de la poursuite du partenariat solide liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

Dans le sillage de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a annoncé cette semaine qu’il encourage les investissements américains dans les Provinces du Sud du Royaume.

« Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et dans le cadre des initiatives mondiales de l’administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc », a déclaré le Secrétaire d’État américain adjoint, Christopher Landau.