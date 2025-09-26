La rupture d’une canalisation inonde un quartier à Marrakech

La rupture d’une canalisation ce vendredi au quartier Al Izdihar, à Marrakech, a provoqué d’importantes inondations et perturbé le trafic routier.

Selon une source de Le Site info, l’incident s’est produit au niveau de la zone industrielle Sidi Ghanem, précisant que les services de l’Agence régionale multiservices sont rapidement intervenus afin de limiter les dégâts, préserver la nappe phréatique et rétablir la situation. Les eaux ont toutefois paralysé la circulation dans plusieurs artères du quartier.

Des photos et vidéos de la fuite ont fait le tour de la Toile et provoqué l’indignation des habitants de Marrakech. Ceux-ci ont également exprimé leur inquiétude face à la répétition de ce genre d’incidents qui risquent de gaspiller d’importantes quantités d’eau potable alors que le Maroc fait face à un stress hydrique important.

