Amine Tehraoui suit l’avancement des projets sanitaires dans la région de Tanger

Dans le cadre de la poursuite du programme des visites de terrain menées par le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Amine Tehraoui, en vue d’accompagner le renforcement des établissements publics de santé à travers les différentes régions du Royaume, une visite a été effectuée, ce jeudi 25 septembre 2025, à plusieurs établissements sanitaires et projets hospitaliers dans la ville de Tétouan.

Cette initiative vise à rapprocher l’administration des citoyens et à répondre directement aux attentes des usagers et des professionnels de santé, tout en accompagnant les efforts de réforme et de développement des infrastructures hospitalières à l’échelle nationale.

La tournée a débuté par la visite du projet de l’Hôpital Régional de Spécialités de Tétouan, implanté sur plus de 3 hectares avec une capacité prévue de 380 lits. À cette occasion, le Ministre a insisté sur la nécessité d’accélérer la finalisation des travaux et l’équipement de cet hôpital afin de renforcer l’offre de soins dans la province de Tétouan dans les plus brefs délais.

Par la suite, le Ministre a visité le Centre Hospitalier Provincial Saniat Rmel, doté d’une capacité d’environ 330 lits, où il a examiné les services médicaux et chirurgicaux, ainsi que les unités techniques et les équipements disponibles.

Lors de ses échanges avec les professionnels de santé, M. le Ministre a réaffirmé l’engagement du Ministère à améliorer les conditions de travail dans les établissements sanitaires, à travers le renforcement des ressources humaines, la modernisation des équipements et la création d’un environnement professionnel sécurisé et motivant, garantissant des prestations de qualité aux citoyens.

Ces visites se tiennent en parallèle aux travaux de la commission centrale chargée d’accompagner les réformes, d’évaluer les besoins des établissements et de proposer des solutions concrètes pour renforcer l’offre de soins, dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à améliorer les services de santé au bénéfice des citoyens.

