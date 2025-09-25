Maroc

Le gouvernement US va encourager les investissements américains dans les Provinces du Sud

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2025 - 14:21
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire d’État américain adjoint, Christopher Landau, a annoncé que, dans le sillage de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a décidé d’encourager les investissements américains dans les Provinces du Sud du Royaume.

« Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et dans le cadre des initiatives mondiales de l’administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc », a souligné M. Landau dans une déclaration à la presse à l’issue d’une entrevue, mercredi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Le responsable américain a également indiqué avoir abordé avec M. Bourita les relations excellentes et de longue date liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, soulignant la disposition de l’administration US à œuvrer de concert avec le Maroc en vue de « promouvoir la prospérité, la paix et la stabilité dans la région ».

S.L.


