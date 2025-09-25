La terre a tremblé ce jeudi à Al Haouz

Une secousse tellurique, d’une magnitude de 3,8 degrés sur l’échelle de Richter, a été enregistrée dans les premières heures de ce jeudi dans la commune de Tlat N’Yaagoub, province d’Al Haouz.

Contacté par Le Site info, Nacer Jebbour, le directeur de l’institut national de géophysique, a assuré que la secousse a été ressentie par les habitants d’Al Haouz et de ses régions, dont Taroudant. «L’institut a reçu de nombreux appels des citoyens ayant ressenti la secousse», souligne le responsable.

À noter que plusieurs villes marocaines connaissent actuellement une activité sismique normale, avec l’enregistrement de secousses légères de temps à autre.

N.M.