Marathon de Casablanca: découvrez les nouveautés de la 16e édition

L’Association des Coureurs du Grand Casablanca (ACGC) a présenté ce mercredi soir, à l’hôtel Kaan, le dispositif de la 16e édition du Marathon de Casablanca.

Un événement profondément renouvelé, avec une ambition affirmée : hisser Casablanca au rang des grandes capitales du running.

À un peu plus d’un mois de la course, l’équipe organisatrice a dévoilé, devant les médias et de nombreux partenaires publics et privés, les nouveautés et ambitions de cette 16e édition, prévue le dimanche 26 octobre 2025.

Une organisation portée par les coureurs, pour les coureurs

Créée à l’initiative de la Mairie et de la Wilaya, l’ACGC est une association composée exclusivement de bénévoles issus du monde de la course à pied et de l’organisation d’événements sportifs. Pour sa première année de mandat, elle entend remettre le coureur au centre de l’expérience, avec une organisation rigoureuse, humaine, et alignée sur les standards internationaux (AIMS, World Athletics, FRMA).

Une édition ambitieuse, inclusive et tournée vers la ville

Le Marathon 2025 proposera trois formats :

un marathon complet (42,195 km)

un semi-marathon (21,097 km)

un marathon relais par équipes de 4

Le parcours Marathon est certifié AIMS / World Athletics, permettant l’homologation des performances. Une dizaine de milliers de coureurs est attendue répartie entre les 3 courses. Le parcours 2025 a été entièrement repensé pour offrir une traversée des quartiers emblématiques de Casablanca, avec une animation musicale exceptionnelle tout au long du parcours (près de 20 zones festives) et une mise en lumière du patrimoine urbain.

Des nouveautés concrètes au service de l’expérience coureur

Parmi les innovations annoncées :

Suivi en direct des coureurs via une application dédiée

Service de consignes sécurisé et SAS de départ mieux organisés

Dispositif sanitaire renforcé : 12 ambulances, 13 postes de secours, 4 réanimateurs mobiles, 100 toilettes réparties sur le parcours

Parcours certifié AIMS / World Athletics, permettant l’homologation des performances

Le village marathon, ouvert 4 jours avant l’épreuve, sera un lieu de vie mêlant animations, stands, DJ sets, food trucks, sensibilisation au running et actions solidaires.

Un événement structurant pour Casablanca

Au-delà de la performance sportive, le Marathon de Casablanca se positionne comme un événement structurant pour la ville :

Impact touristique et économique

Image d’ouverture et de dynamisme

Mobilisation citoyenne (plus de 1 000 bénévoles et prestataires)

Engagé dans une démarche écoresponsable, le Marathon de Casablanca s’appuiera, pour cette 16e édition, sur une collaboration étroite avec ses sponsors et des prestataires locaux engagés, pour assurer le tri et le recyclage des matériaux utilisés.

Il pourra aussi compter sur une large mobilisation des associations, des bénévoles et des jeunes de la ville, faisant de l’événement une aventure collective, responsable et ancrée dans son territoire.

Vers un marathon de référence à l’échelle régionale

Avec l’objectif d’atteindre, dans un horizon de 3 à 5 ans, 20 à 25 000 participants, dont au moins 5 000 marathoniens, l’ACGC entend faire du Marathon de Casablanca une référence sur le pourtour méditerranéen, africain et européen.