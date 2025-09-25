Touriste britannique refoulée à Marrakech: la police fait le point

Par LeSiteinfo avec MAP

La Préfecture de police de Marrakech a démenti les allégations attribuées à des éléments de la Sûreté nationale à l’Aéroport de Marrakech-Ménara, relayées par une ressortissante britannique arrivée à la police aux frontières de l’Aéroport sans disposer d’un document de voyage valide lui permettant l’accès au territoire national.

Dans une mise au point, la Préfecture de police de Marrakech a affirmé qu’après avoir ouvert une enquête au sujet desdites allégations et procédé à la vérification des caméras de surveillance à l’arrivée et à l’embarquement, il s’est avéré que les données publiées sont dénuées de tout fondement et requirent clarification et rectification.

Dans ce contexte, la même source a précisé que ladite passagère était arrivée à l’Aéroport de Marrakech-Ménara le 31 juillet à 11H00, sans être en possession d’un passeport l’autorisant à accéder au territoire national, conformément aux dispositions légales régissant l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc.

La coordination avec la société de services et de fret aérien n’a pas permis de retrouver le document de voyage, l’intéressée ayant déclaré l’avoir perdu ou oublié à bord de l’avion à l’arrivée.

Ainsi, elle a été interdite d’accès au territoire national pour absence de documents nécessaires à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, avec programmation de son retour le même jour à bord du premier vol à destination de son pays d’origine.

La Préfecture de police de Marrakech tient à souligner que la vérification des caméras de surveillance n’a pas permis de trouver aucune séquence confirmant les allégations de l’intéressée.

Tout en tenant à rétablir les faits, la Préfecture a rappelé que l’accès et le séjour des étrangers au Maroc sont régis par une procédure légale bien définie.

