Sahara: la position du Conseil de Coordination des Entreprises du Mexique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président du Conseil de Coordination des Entreprises du Mexique, Francisco Cervantes Díaz, a réitéré à Mexico le soutien de son institution à l’intégrité territoriale du Maroc.

Cette déclaration a été faite par Cervantes Díaz lors d’une rencontre à Mexico avec une importante délégation de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), conduite par son président, Chakib Alj, en visite au Mexique du 22 au 25 septembre.

Lors de cette réunion, à laquelle a également pris part l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdel Fattah Lebbar, le président du Conseil de Coordination des Entreprises du Mexique – la plus grande organisation patronale de ce pays d’Amérique latine – a exprimé sa solidarité avec l’intégrité territoriale du Royaume.

Cervantes Díaz, considéré comme l’un des principaux acteurs économiques en Amérique latine, a également appelé à renforcer les relations entre le Mexique et le Maroc, notamment sur le plan économique, compte tenu du fort potentiel dont dispose le Royaume dans de nombreux secteurs, faisant de lui le deuxième partenaire commercial de son pays en Afrique.

Le Conseil de Coordination des Entreprises du Mexique avait déjà exprimé, en février dernier, son « soutien et sa solidarité avec l’intégrité territoriale du Maroc » ainsi que sa volonté d’œuvrer conjointement au développement des relations commerciales entre les deux pays.

S.L.