Marocanité du Sahara: le Panama persiste et signe

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre panaméen des Affaires étrangères, Javier Martínez-Acha Vasquez, a réaffirmé, mardi à New York, le soutien de son pays à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour résoudre définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.

« Nous réitérons aujourd’hui notre soutien au plan d’autonomie » présenté par le Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara, a déclaré à la presse le chef de la diplomatie panaméenne à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, tenu en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le Panama et le Maroc entretiennent « les meilleures relations qui soient », s’est félicité Martínez-Acha Vasquez, relevant dans ce sens que les relations de coopération maroco-panaméennes sont « solides, étroites et mutuellement bénéfiques à plus d’un égard ».

Il a, en outre, fait savoir que sa réunion avec Bourita a été l’occasion de souligner l’excellence des relations bilatérales et d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun.

« Nous avons également évoqué les différentes questions sur lesquelles nous avions travaillé lors de ma récente visite au Maroc, notamment le commerce, la sécurité, l’éducation et le développement des entreprises », a conclu le ministre panaméen.

S.L