Un nouveau bureau dirigeant à la FMIIP

La Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) a renouvelé son bureau à l’occasion de son Assemblée générale tenue mardi à Casablanca.

Yasmine Lahlou Filali, PDG de Pharma 5, a été élue présidente de la fédération. Elle sera secondée par Lamia Tazi, PDG de Sothema, en tant que vice-présidente générale, et par Adil Belghzal, DG Dislog Health Care, nommé vice-président.

Le nouveau bureau rassemble des représentants de plusieurs acteurs majeurs du secteur, parmi lesquels Hikma, Dislog Healthcare, Bottu, Africphar, Steripharma, Pharma 5 et Zénith Pharma.

Cette nouvelle équipe aura pour mission de piloter les prochaines étapes de développement de l’industrie pharmaceutique marocaine, dans un contexte marqué par des enjeux de souveraineté sanitaire, d’innovation et de compétitivité.