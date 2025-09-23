Accident de la petite Ghita : nouvelle décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Settat a décidé ce mardi de reporter l’examen du dossier du jeune homme accusé d’avoir percuté la petite Ghita, l’été dernier, sur la plage de Sidi Rahal, au 30 septembre prochain.

Auparavant, le tribunal de première instance de Berrechid avait condamné le mis en cause à dix mois de prison ferme et à verser une indemnité de 400.000 dirhams à la victime.

Pour rappel, Ghita, venue d’Italie avec sa famille pour passer les vacances d’été au Maroc, a été renversée le dimanche 15 juin par un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui conduisait un véhicule tout-terrain tractant un jet-ski.

L’accident a provoqué une vive émotion parmi les estivants et les familles présentes, qui ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de mesures de sécurité sur de nombreuses plages du Royaume. Ils se sont dits choqués qu’on autorise l’accès aux véhicules dans des zones bondées de familles et d’enfants, surtout en période estivale et de forte affluence.

