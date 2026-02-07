Météo au Maroc: fortes pluies et rafales de vent ce samedi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 07 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb et le Rif.

– Temps nuageux avec pluies sur le Saïss, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, les plaines atlantiques au nord de Safi et le nord de l’Oriental.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas à partir de 1800 m et le Rif à partir de 1500 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, le Rif, le Saïss, l’Atlas et l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de -04/02 °C sur l’Atlas, de 01/06 °C sur le Rif, les hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 13/17 °C sur l’extrême sud et de 07/11°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et entre Tarfaya et Laâyoune, forte à très forte sur le Détroit et entre Essaouira et Tan-Tan, localement agitée à forte sur l’est de Tanger Med et très forte à grosse entre Cap Spartel et Essaouira.

S.L