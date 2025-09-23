El Jadida: plusieurs personnes agressées par un malade mental  

Ce lundi, un individu souffrant de troubles mentaux a vandalisé plusieurs voitures à l’aide d’une barre de fer et a agressé plusieurs passants à El Jadida.

Selon une source de Le Site info, une femme a été blessée et a dû être transportée en urgence à l’hôpital Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires.

L’événement a mobilisé les autorités, rapidement intervenues pour maîtriser la situation. Le mis en cause a été arrêté et conduit au commissariat afin qu’une enquête soit ouverte sous la supervision du parquet compétent.

Cette affaire relance le débat sur la prise en charge de la santé mentale à El Jadida, dans un contexte marqué par l’augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles mentaux, et les risques potentiels que cela peut représenter pour la sécurité de la population.

H.M.