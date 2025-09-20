Reconstruction d’Al Haouz: Akhannouch détaille les efforts du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement a accordé une importance « primordiale » aux secteurs de la santé et de l’éducation, les plaçant au cœur des priorités en tant que piliers de tout projet de développement, a affirmé, samedi à Marrakech, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de la 5e étape de la tournée nationale de communication « Massar Al Injazat », organisée dans la région Marrakech-Safi en présence de dirigeants du parti et d’élus locaux et régionaux, Akhannouch a souligné que « le gouvernement actuel a fait des secteurs de la santé et de l’éducation un axe central des politiques publiques, considérant qu’ils constituent la base de toute dynamique visant à réaliser la justice sociale et à réduire les disparités territoriales ».

Concernant l’éducation, le président du RNI a fait savoir que « le taux des écoles pionnières atteint désormais 50%, avec une généralisation prévue à l’horizon 2027, ce qui constituera un véritable levier pour l’amélioration de la qualité des apprentissages ».

Et d’ajouter que, dans le domaine de la santé, d’importantes avancées ont été réalisées malgré les contraintes, à travers l’augmentation du budget alloué au secteur, la construction ou la mise à niveau des Centres hospitaliers universitaires (CHU) dans les différentes régions du Royaume, ainsi que la création des groupements sanitaires territoriaux.

Parallèlement, d’autres programmes ont été mis en œuvre, notamment l’aide sociale directe, la généralisation de la couverture médicale, l’augmentation des salaires des fonctionnaires et du SMIG dans le secteur privé, la réduction du taux d’inflation et le lancement du programme d’appui au logement pour faciliter l’accès des familles à un habitat décent.

Le président du RNI a, dans la foulée, mis en avant les atouts majeurs de la région Marrakech-Safi, la qualifiant d’espace prometteur pour l’investissement et le développement, en mettant en lumière plusieurs projets structurants initiés par le gouvernement dans cette partie du territoire national.

Il s’agit, notamment, du projet de dessalement de l’eau de mer à Safi pour l’approvisionnement de Marrakech en eau potable, qui devrait entrer en service à l’horizon 2026 afin de renforcer la sécurité hydrique de la région, ainsi que l’investissement « massif » dans l’extension de l’aéroport Marrakech-Ménara, en réponse à la demande touristique croissante dont bénéficie la cité ocre en tant que destination mondiale.

Au niveau de la province d’Al Haouz, Akhannouch s’est attardé sur les efforts déployés pour la reconstruction des zones sinistrées par le séisme de 2023, rappelant la tenue de 16 réunions de suivi par la commission ministérielle chargée, couvrant notamment l’octroi d’aides financières directes aux familles touchées, la construction de nouveaux logements, la réhabilitation du réseau routier, ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires et de santé.

« Le RNI a œuvré de manière continue au cours des quatre dernières années afin de consolider la présence des programmes gouvernementaux et d’assurer la pérennité des réformes », a-t-il insisté, ajoutant que « la phase actuelle exige une mobilisation collective pour parachever les chantiers engagés, à une année de la fin du mandat gouvernemental ».

Par ailleurs, la rencontre a été ponctuée par la présentation du bilan gouvernemental dans plusieurs secteurs vitaux, notamment le tourisme, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, ainsi que des témoignages de réussites locales ayant bénéficié des programmes publics.

En parallèle, les membres du bureau politique du RNI ont tenu une série de réunions dans la région Marrakech-Safi, consacrées à l’examen de questions nationales et internationales d’actualité, ainsi qu’à la discussion des aspects organisationnels internes du parti, en prévision des prochaines échéances électorales.

Cette tournée s’inscrit dans une série de rencontres initiées par le RNI au niveau des différentes régions du Royaume, dans le cadre d’un programme visant à évaluer les réalisations du gouvernement, partager les perspectives futures avec les membres du parti et les acteurs locaux, et renforcer la communication avec les citoyens.

S.L.