Tanger: plusieurs blessés dans un terrible accident de la route

Un terrible accident s’est produit ce vendredi au niveau de la place 9 avril, à Tanger. Selon une source de Le Site info, deux taxis sont entrés en collision, précisant que sept personnes ont été grièvement blessées.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.