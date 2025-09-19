Maroc

Tanger: plusieurs blessés dans un terrible accident de la route

Rédaction N19 septembre 2025 - 17:00

Un terrible accident s’est produit ce vendredi au niveau de la place 9 avril, à Tanger. Selon une source de Le Site info, deux taxis sont entrés en collision, précisant que sept personnes ont été grièvement blessées.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont évacué les victimes à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction N19 septembre 2025 - 17:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page