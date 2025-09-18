Météo au Maroc: il va pleuvoir ce vendredi 19 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 19 septembre 2025:

– Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses par endroit sur le Haut et le Moyen Atlas, leurs versants Ouest et sur le Sud des provinces sahariennes avec rafales sous orages.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et sur les provinces sahariennes avec Chasse-poussières par endroit.

– Températures minimales de l’ordre de 26/32°C sur le Saiss, le Souss, l’extrême Sud-Est, les plaines de Tadla et Rhamna, les plateaux d’Oulmès et l’intérieur des provinces du Sud, de 11/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 22/26°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée entre Cap Spartel et Boujdour et peu agitée à agitée au Sud.

