La RAM inaugure une nouvelle ligne directe vers l’Afrique (VIDEO)

Royal Air Maroc (RAM) a lancé, mercredi, le vol inaugural de sa nouvelle liaison aérienne directe reliant son hub de Casablanca à N’Djamena, la capitale de la République du Tchad.

Cet événement marque une étape significative dans la concrétisation du plan de développement stratégique de la compagnie nationale, renforçant ainsi sa position de leader du transport aérien en Afrique, indique la RAM dans un communiqué.

Le vol inaugural a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 23h40 (heure locale) pour un atterrissage à l’aéroport international de N’Djamena à 05h05 (heure locale), fait savoir la même source.

Cette nouvelle desserte, opérée à raison de deux fréquences par semaine les mercredis et samedis, vient consolider le réseau africain de la RAM, qui compte désormais 29 lignes directes sur le continent.

Très attendue, cette nouvelle desserte répond aux besoins exprimés par la clientèle basée au Tchad, en particulier pour les vols de continuation à destination de l’Europe et des Amériques.

A cette occasion, le Président Directeur Général de la RAM, Hamid Addou, cité par le communiqué, a déclaré : « Le lancement de cette nouvelle ligne directe vers N’Djamena illustre notre engagement envers le continent africain et s’inscrit pleinement dans notre plan de développement, et ce conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement de la Coopération Sud-Sud ».

Et de poursuivre : « Chaque nouvelle ligne que nous ouvrons renforce la position de Casablanca comme hub majeur de la connectivité mondiale et affirme le leadership de notre compagnie comme référence du transport aérien en Afrique. Nous sommes fiers d’offrir à notre clientèle un réseau toujours plus étendu et performant et une expérience client aux meilleurs standards ».

L’ouverture de cette ligne vers le Tchad s’inscrit au cœur de la stratégie continentale de la compagnie qui vise à densifier son maillage africain et à faciliter les échanges intra-africains, tout en renforçant les connections entre l’Afrique et le reste du monde.

Elle témoigne de son ambition d’étendre son empreinte au-delà de son axe historique en Afrique de l’Ouest pour commencer à desservir de manière plus affirmée la région Est du continent et l’Afrique Centrale.

Parallèlement, la modernisation accélérée de la flotte de Royal Air Maroc, avec l’introduction d’appareils nouveaux et plus performants, bénéficie prioritairement aux dessertes africaines.

Elle garantit aux passagers un niveau de confort, de fiabilité et de sécurité accru, aligné sur les standards internationaux les plus exigeants.

Avec le renforcement constant de son réseau et de ses fréquences, Royal Air Maroc réaffirme ainsi sa volonté de répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée et de promouvoir l’attractivité du Maroc comme destination phare et hub de connexion pour les voyageurs du monde entier, conclut le communiqué.