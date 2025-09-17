« Sirat », un film tourné au Maroc, représentera l’Espagne aux Oscars

Par LeSiteinfo avec MAP

« Sirat », un road movie tourné au Maroc et réalisé par Óliver Laxe, a été choisi mercredi pour représenter l’Espagne à la prochaine édition des Oscars, dans la catégorie du meilleur film international, a annoncé l’Académie des arts et des sciences cinématographiques.

L’Académie a tranché entre trois finalistes, parmi lesquels « Romería », de Carla Simón, et « Sorda », d’Eva Libertad.

Salué par la critique lors de sa présentation au dernier Festival de Cannes, ce long-métrage raconte le voyage initiatique d’un personnage entre l’Espagne et le Maroc et explore des thèmes universels tels que la quête de soi, l’identité et les liens entre les cultures.

Il faudra toutefois attendre décembre pour savoir si « Sirat » figurera dans la shortlist de quinze films sélectionnés par l’Académie américaine. La liste finale des cinq nominations sera révélée en janvier, avant la cérémonie prévue le 15 mars 2026 à Los Angeles.

L’Espagne a remporté à quatre reprises l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, le dernier en date étant celui attribué en 2004 à « Mar adentro » (La mer intérieure) d’Alejandro Amenábar.

S.L.