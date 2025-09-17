Maroc

“Dream Artist Celebrity”: la nouvelle aventure télévisée de Jihane Kidari (PHOTO)

Rédaction N17 septembre 2025 - 22:00

Jihane Kidari s’apprête à présenter une nouvelle émission sur 2M. Sur ses réseaux, la chaîne marocaine a entamé la promotion de ce nouveau programme, intitulé «Dream Artist Celebrity», en partageant l’affiche et la bande-annonce.

Plusieurs célébrités marocaines participeront à ce programme, parmi lesquelles Mouna Fettou, Sarah Perles, Ibtissam Tiskat, Rabii El Kati, Souilah ou encore Fatima Zahra Qanboua.

Jihane Kidari avait déjà animé l’émission “Fashion Maghribi” sur la chaîne Al Aoula. Plus récemment, elle a présenté l’émission “Tariq Al Tahadi” sur 2M, rejoignant ainsi la liste des actrices marocaines qui se sont lancées dans la présentation télévisée.

