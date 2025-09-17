Hydrogène vert: Akhannouch préside la réunion du comité de pilotage chargé de « l’Offre Maroc »

En application des Hautes Directives du Roi Mohammed VI, visant à faire entrer le Maroc dans le club des pays à fort potentiel en matière d’hydrogène vert, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mercredi 17 septembre 2025 à Rabat, la réunion du comité de pilotage chargé de « l’Offre Maroc » dans ce secteur d’avenir, au cours de laquelle ont étéadoptées une série de mesures.

Au cours de cette réunion, le comité a constaté laclôture, avec succès et dans les délais impartis, de la phase préliminaire du projet « Chbika 1 », en préparation du lancement de la phase suivante relative à la réalisation d’études avancées pour ce projet, qui sera réalisé par un consortium d’investisseurs comprenant des sociétés françaises et danoises.

Le comité a également autorisé la signature de contrats préliminaires de réservation de l’assiette foncière au profit de 5 investisseurs nationaux et étrangers, présélectionnés lors de la réunion du comité de pilotage en date du 6 mars 2025, pour la réalisation de 6 projets en cohérence avec « l’offre Maroc » dans les trois Régions sud du Royaume,pour un coût de 319 milliards de dirhams.

Le Chef du gouvernement a salué lors de cette réunion, la cadence positive qui imprègne la mise en œuvre rigoureuse et sérieuse de « L’offre Maroc » en matière d’hydrogène vert, en application des Hautes Directives Royales. Il a souligné que la dynamique de l’investissement renforce le partenariat, consacre la confiance des opérateurs nationaux et étrangers dans notre pays et consolide la position du Royaume en tant que pôle énergétique régional et international dans ce secteur stratégique prometteur.

Le Chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de la planification intégrée des infrastructures électriques, portuaires ou les infrastructures de désalinisation de l’eau, et de l’harmonisation des échéances d’achèvement de leurs travaux avec l’agenda relatif aux projets de l’hydrogène vert. Il a rappelé que la sélection des projets dans le cadre de « L’offre Maroc » se fait selon une démarche scientifique et transparente, assurant des partenariats équilibrés, motivant les investisseurs et garantissant en même temps le bon usage du foncier public.

Il est à noter que la procédure de présélection demeure ouverte aux investisseurs, en vue de mettre à contribution la position leader du Royaume, ses ressources naturelles riches et diversifiées, son positionnement géographique stratégique et ses infrastructures aux normes internationales.

