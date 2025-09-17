Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan : voici les jurys de la 30ᵉ édition

Du 25 octobre au 1er novembre 2025, le Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan, événement phare de la région, dévoile les membres des jurys qui auront la mission de départager les films en compétition lors de sa 30ᵉ édition.

Composés de personnalités éminentes du cinéma, de la critique et de la formation, les membres des jurys illustrent l’engagement du festival en faveur de l’excellence et de la pluralité des expressions cinématographiques.

Le FCMT célèbrera trois décennies d’engagement pour la diffusion du cinéma méditerranéen et le soutien aux talents émergents, en offrant des espaces de rencontres, de formation et de dialogue. Cette édition anniversaire investira les lieux culturels emblématiques de Tétouan, permettant aux cinéphiles et aux professionnels de découvrir une sélection de films reflétant la créativité des cinémas de la région.

10 longs-métrages de fiction et de documentaires issus de différents pays méditerranéens seront en lice pour plusieurs distinctions. Le jury officiel attribuera notamment le Grand Prix de la Ville de Tétouan “Tamouda”, ainsi que le Prix Mohamed Reggab (Prix spécial du Jury), le Prix Azzeddine Meddour pour une première œuvre, ainsi que les Prix d’interprétation féminine et masculine.

Jury longs-métrages : sous la présidence de Leonardo Di Costanzo

À la présidence du jury des longs-métrages de fiction et documentaires : Leonardo Di Costanzo, réalisateur italien reconnu pour ses films qui explorent les dynamiques sociales et humaines avec une sensibilité particulière. Parmi ses œuvres notables, The Interval (2012) a été primé au Festival de Venise, et The Inner Cage (2021) a remporté le prix du meilleur scénario aux David di Donatello.

Aux côtés de Di Costanzo, des cinéastes et critiques de renom départageront les films en compétition :

Asmae Al Moudir (Maroc) – Réalisatrice et scénariste, primée au Festival de Cannes et à l’IDFA, elle s’est imposée sur la scène internationale avec La Mère de tous les Mensonges, documentaire hybride primé dans plusieurs festivals.

Serge Barbuccia (France) – Acteur, auteur et metteur en scène, il est le fondateur du Théâtre du Balcon à Avignon. Son travail mêle théâtre, musique et cinéma, et il est reconnu pour ses adaptations audacieuses de classiques littéraires au théâtre.

Isabel Machado (Portugal) – Productrice et directrice de festivals, elle est impliquée dans le développement de projets cinématographiques indépendants au Portugal. Elle a également travaillé en tant que productrice exécutive sur plusieurs films primés.

Amir Ramsis (Égypte) – Réalisateur et scénariste, il est connu pour ses documentaires et films de fiction qui interrogent les réalités sociales et politiques de la région. Il est également directeur artistique du Festival du Film d’El Gouna.

Jury de la critique “Mustapha Mesnaoui”

Parallèlement, le jury de la critique “Mustapha Mesnaoui” récompensera une œuvre pour son approche esthétique et sa portée critique. Il réunira trois critiques et journalistes de renom :

Fatima Ifriqui (Maroc) – Journaliste et critique de cinéma, elle est une voix influente du paysage culturel marocain, reconnue pour son analyse affûtée des œuvres cinématographiques.

Cédric Lépine (France) – Critique de cinéma collaborant avec plusieurs médias européens, il est spécialisé dans le cinéma indépendant et les nouvelles écritures cinématographiques.

Francesco Pontiggia (Italie) – Journaliste et critique, il écrit pour des publications de référence et intervient régulièrement dans des jurys internationaux.

Ces jurys incarneront l’esprit de la 30ᵉ édition du Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan : une célébration de la richesse et de la pluralité des cinémas méditerranéens, un lieu de rencontre entre les cultures et un tremplin pour les talents de demain.