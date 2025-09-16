Dacia Maroc élargit sa gamme en motorisation

Quelques mois après le lancement au Maroc de Nouveau Duster et Bigster, Dacia Maroc élargit les gammes de moteur en proposant désormais l’HYBRID 155 ch sur Bigster et 1,3 TCe 150 BVA sur Nouveau Duster.

L’arrivée de cette nouvelle gamme motrice propose plus de puissance et d’agrément toujours à des prix contenus. Ces motorisations optimisées et électriques permettront d’offrir aux Marocains, une mobilité accessible, plus confortable et respectueuse de l’environnement pour Bigster HYBRID 155.

L’électrification s’intensifie sur la gamme Dacia avec l’introduction de la motorisation hybrid 155 sur le C-SUV Bigster.

Pour la première fois dans la gamme Dacia, le C-SUV de la marque reçoit une motorisation électrifiée inédite. Dacia Bigster est le premier modèle, au sein de Renault Group, à bénéficier de la toute nouvelle motorisation HYBRID 155.

Elle se compose d’un moteur 4 cylindres essence de 107 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension), d’une batterie de 1,4 kWh (230 V) et d’une boîte de vitesses automatique électrifiée.

La motorisation HYBRID 155 vient compléter l’offre HYBRID 140 qui équipe Jogger. Elle offre plus de puissance, plus de couple et une capacité de remorquage supérieure. L’efficience est également améliorée avec des consommations et des émissions en baisse, notamment grâce à une gestion optimisée du régime moteur. Le freinage récupératif, associé à la haute capacité de récupération d’énergie de la batterie et au rendement de la boîte automatique, offrent jusqu’à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique. Par ailleurs, le démarrage se fait systématiquement en mode 100 %

électrique.

Commercialisé depuis mai dernier au Maroc, Bigster est une offre inédite sur le segment C-SUV qui intègre tout l’essentiel exigé par les clients de ce segment à un prix fidèle au positionnement de DACIA.

Bigster HYBRID 155, c’est encore plus de Dacia, plus de technologie et d’électrification tout en offrant le meilleur rapport prix/prestations du segment C-SUV.

Bigster HYBRID 155 sera commercialisé dans tout le réseau Dacia au Maroc dès le 17 septembre, au prix spécial de 293 000 DH. Pour le lancement de cette motorisation hybride, Dacia Maroc propose une mensualité de financement inédite à partir de 1 890 DH/mois.

Duster 1,3 TCe 150 BVA 4×2 : Le SUV iconique et best-seller de DACIA, renforce son attractivité avec l’arrivée du moteur TCe 150 en boite automatique.

N°1 des ventes de son segment et fraîchement renouvelé, Duster reste indétrônable au Maroc grâce à ses nouvelles prestations et son rapport qualité/prix imbattables. Son nouveau design et ses équipements modernes ont renforcé son attractivité auprès des Marocains, positionnant le SUV iconique de Dacia dans le Top 10 des véhicules les plus vendus.

Dacia Maroc élargit ainsi l’offre du SUV en proposant une motorisation essence efficiente : La motorisation TCe 150 ch EDC du Dacia Duster, dotée d’une cylindrée de 1,3 litre et d’une transmission 4×2, combine puissance, confort et efficacité. Son moteur turbo essence offre une conduite dynamique et agréable, aussi bien en ville que sur route, avec des reprises franches et une bonne réserve de puissance pour les longs trajets. Associée à la boîte automatique à double embrayage EDC à 7 rapports, cette motorisation garantit des passages de vitesses fluides et réactifs, tout en permettant de rationaliser la consommation de carburant grâce à une gestion optimisée du régime moteur. Elle se distingue également par un bon équilibre entre performances et sobriété, tout en respectant les normes environnementales récentes. Enfin, elle permet au Duster de conserver sa polyvalence, que ce soit pour un usage urbain, familial ou des escapades hors des sentiers battus.

Ce moteur offre ainsi le parfait équilibre entre puissance, économie et agrément de conduite, idéal pour répondre aux besoins des conducteurs modernes.

Attractif, robuste et moderne, Nouveau Duster, reste plus que jamais fidèle à l’ADN de la marque Dacia en offrant le meilleur rapport prix/prestations du marché. Nouveau Duster 1,3 TCe 150 BVA 4×2 sera commercialisé dans tout le réseau Dacia au Maroc dès le 17 septembre, au prix spécial de lancement de 229 900 DH.

Tarifs en vigueur hors prix de lancement :

PRIX

NIVEAU DE FINITION BIGSTER HYBRID 155 DUSTER 1,3 TCe 150 BVA

EXPRESSION 293 000 DH 234 500 DH

EXTREME 315 000 DH 251 500 DH

JOURNEY 315 000 DH 251 500 DH