Dysfonctionnements à l’hôpital d’Agadir: les mesures décidées par le ministre de la Santé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Amine Tehraoui, s’est rendu, mardi à Agadir au Centre Hospitalier Régional Hassan II dans le cadre du suivi des services et prestations offerts par cet établissement de santé.

A cette occasion, Tehraoui s’est enquis du fonctionnement des différents services de l’hôpital, afin d’identifier les pistes d’amélioration pour une prise en charge optimale des patients.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette visite, le ministre a fait part de sa solidarité avec la population de la ville d’Agadir et de la région de Souss-Massa suite aux dysfonctionnements enregistrés au niveau de cet hôpital.

Dans ce sens, il a indiqué qu’une commission centrale relevant du ministère de la Santé et de la Protection Sociale a été dépêchée pour diagnostiquer et proposer des solutions pratiques et urgentes pour les dysfonctionnements constatés dans cet hôpital.

Cette commission, a-t-il poursuivi, a remis la semaine dernière son rapport préliminaire et il été décidé de relever de leurs fonctions le directeur du Centre Hospitalier Régional Hassan II ainsi que d’autres responsables de la délégation provinciale et de la direction régionale du ministère.

Parmi les dysfonctionnements constatés dans cet hôpital figurent notamment les absences récurrentes du personnel, le manque d’équipements et de médicaments, a déploré le ministre, assurant que les médicaments sont désormais disponibles avec des quantités suffisantes au niveau de cette structure de santé.

Et d’ajouter que les équipements en panne feront l’objet d’une opération de maintenance au niveau de cet hôpital, outre l’acquisition d’un nouveau scanner qui sera opérationnel dans les prochains jours pour alléger la pression sur le service de radiologie et les laboratoires.

Il a été décidé également de désigner, à travers des appels d’offres, de nouvelles sociétés chargées des services de gardiennage, d’accueil et d’hygiène, a poursuivi le ministre.

S’agissant du volet de l’infrastructure, une enveloppe budgétaire de 200 millions de DH (MDH) est consacrée à l’aménagement et à l’équipement du Centre Hospitalier Régional Hassan II en vertu d’une convention liant entre le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et le Conseil Régional de Souss-Massa, a rappelé Tehraoui.

Les travaux de ce projet seront lancés dans les prochaines semaines tout en assurant la continuité des services de cet hôpital, a-t-il annoncé, notant que de grands efforts sont déployés pour l’accélération du chantier de construction du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Agadir qui offrira de nouvelles prestations ainsi que de nouvelles spécialités médicales avec une capacité dépassant 900 lits.

Ce CHU contribuera à alléger la pression sur le Centre Hospitalier Régional Hassan II ainsi que sur les autres hôpitaux de la région, a-t-il dit.

Par ailleurs, Tehraoui a assuré qu’une commission de l’inspection générale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale est chargée de l’enquête au sujet des cas de décès enregistrés récemment au niveau du Centre Hospitalier Régional Hassan II.

S.L.