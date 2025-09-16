MG expose ses modèles hybrides et électriques au Salon Auto Expo 2025

La marque automobile MG MOTOR annonce sa participation au Salon Auto Expo 2025, le rendez-vous incontournable des passionnés et professionnels de l’automobile, qui se tiendra du 18 au 28 septembre 2025 à Casablanca.

Sur un stand de 120 m², MG MOTOR présentera une sélection de ses derniers modèles hybrides et 100 % électriques, incarnant la nouvelle ère de la mobilité durable. Ces véhicules allient performance, puissance, technologie de pointe et sécurité renforcée grâce au système MG PILOT.

Les modèles exposés

MG3 Hybrid+ – compacte hybride, connectée et sécurisée

Prix : à partir de 199 000 DHS

Motorisation hybride de dernière génération : 195 ch puissance combinée

Transmission intelligente pour une alternance fluide entre essence et électrique

Batterie auto-rechargeable pour une autonomie urbaine optimisée

Système multimédia avec écran tactile, Apple CarPlay et Android Auto

Caméra 360° et aide au stationnement

13 systèmes d’aide à la conduite MG PILOT

Toit ouvrant

MG ZS Hybrid+ – SUV hybride alliant confort, design et puissance

Prix : à partir de 259 000 DHS

Chaîne de traction hybride développant 197 ch puissance combinée

Intérieur spacieux et modulable, sellerie haut de gamme

Caméra 360° et aide au stationnement

Connectivité avancée : tableau de bord numérique, écran tactile

13 systèmes d’aide à la conduite MG PILOT

Toit ouvrant panoramique

MG Cyberster – roadster 100 % électrique, audace et performances sportives

Prix : à partir de 699 000 DHS

Motorisation électrique haute performance : 510 ch puissance combinée

Accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes

Batterie grande capacité offrant plus de 443 km d’autonomie

Design futuriste avec portières en élytre

Cockpit digital immersif avec trois écrans de 7 pouces

Avec cette participation, MG MOTOR réaffirme son rôle de pionnier dans la transition énergétique au Maroc et confirme sa volonté de proposer des solutions de mobilité durable, accessibles et adaptées aux nouvelles attentes des conducteurs marocains.