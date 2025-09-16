MG expose ses modèles hybrides et électriques au Salon Auto Expo 2025
La marque automobile MG MOTOR annonce sa participation au Salon Auto Expo 2025, le rendez-vous incontournable des passionnés et professionnels de l’automobile, qui se tiendra du 18 au 28 septembre 2025 à Casablanca.
Sur un stand de 120 m², MG MOTOR présentera une sélection de ses derniers modèles hybrides et 100 % électriques, incarnant la nouvelle ère de la mobilité durable. Ces véhicules allient performance, puissance, technologie de pointe et sécurité renforcée grâce au système MG PILOT.
Les modèles exposés
MG3 Hybrid+ – compacte hybride, connectée et sécurisée
Prix : à partir de 199 000 DHS
- Motorisation hybride de dernière génération : 195 ch puissance combinée
- Transmission intelligente pour une alternance fluide entre essence et électrique
- Batterie auto-rechargeable pour une autonomie urbaine optimisée
- Système multimédia avec écran tactile, Apple CarPlay et Android Auto
- Caméra 360° et aide au stationnement
- 13 systèmes d’aide à la conduite MG PILOT
- Toit ouvrant
MG ZS Hybrid+ – SUV hybride alliant confort, design et puissance
Prix : à partir de 259 000 DHS
- Chaîne de traction hybride développant 197 ch puissance combinée
- Intérieur spacieux et modulable, sellerie haut de gamme
- Caméra 360° et aide au stationnement
- Connectivité avancée : tableau de bord numérique, écran tactile
- 13 systèmes d’aide à la conduite MG PILOT
- Toit ouvrant panoramique
MG Cyberster – roadster 100 % électrique, audace et performances sportives
Prix : à partir de 699 000 DHS
- Motorisation électrique haute performance : 510 ch puissance combinée
- Accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes
- Batterie grande capacité offrant plus de 443 km d’autonomie
- Design futuriste avec portières en élytre
- Cockpit digital immersif avec trois écrans de 7 pouces
Avec cette participation, MG MOTOR réaffirme son rôle de pionnier dans la transition énergétique au Maroc et confirme sa volonté de proposer des solutions de mobilité durable, accessibles et adaptées aux nouvelles attentes des conducteurs marocains.