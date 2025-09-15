Elle tente de s’immoler par le feu devant la préfecture de Marrakech

Une femme a tenté, ce lundi, de s’immoler par le feu devant la préfecture de Marrakech, ce qui a mobilisé les autorités.

Selon une source de Le Site info, les services sécuritaires sont intervenus au moment où la victime a pris deux bouteilles, contenant un produit inflammable, de son sac, afin de l’empêcher de commettre l’irréparable, précisant qu’elle était accompagnée de son fils.

Et d’ajouter que la mère de famille aurait pris cette décision après avoir été exclue du soutien accordé aux sinistrés du séisme d’Al Haouz.

Interpellée, elle a été transférée au commissariat le plus proche pour être entendue et expliquer les raisons pour lesquelles elle a décidé de s’immoler par le feu.

