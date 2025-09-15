GPC Papier et Carton investit 500 MDH à Mohammedia

Le leader national de l’emballage en papier et carton ondulé, GPC Papier et Carton, filiale du Groupe Ynna, annonce un investissement majeur de 500 millions de dirhams pour agrandir et moderniser son site de Mohammedia. Objectif : porter la capacité de production annuelle de 90 000 à 160 000 tonnes d’ici 2030 et créer plus de 100 emplois directs à l’horizon 2027.

Ce projet s’accompagne d’une avancée technologique inédite en Afrique, avec l’installation de la première machine hybride d’impression numérique sur carton ondulé. Cette innovation combine la flexographie et l’impression numérique haute définition, permettant d’améliorer la qualité des visuels, de réduire les coûts et d’offrir une plus grande flexibilité aux clients, notamment dans le secteur agroalimentaire.

« La transformation de l’usine de Mohammedia s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, soutenue par une stratégie ESG ambitieuse », souligne Mounir El Bari, directeur général de GPC Papier et Carton. L’entreprise a en effet structuré, en partenariat avec Maghreb Titrisation, le premier fonds de titrisation verte au Maroc dédié à l’emballage. Baptisé FT Novus Green Pack, ce mécanisme mobilise 250 millions de dirhams pour financer des projets à impact environnemental et social, audités par Fidaron Grant Thornton.

Engagement environnemental et social

Sur le plan écologique, l’usine mise sur les énergies renouvelables, le recyclage accru du papier, la revalorisation des rebuts industriels et l’adoption de procédés d’impression à faible impact. Socialement, plus de 15 000 heures de formation ont été dispensées en 2024, tandis que la sécurité, le bien-être et la montée en compétences des collaborateurs restent au cœur des priorités. L’entreprise soutient également des initiatives locales en faveur de l’éducation, de l’emploi et de la solidarité.

Une gouvernance alignée sur les standards internationaux

GPC Papier et Carton applique une gouvernance stricte, appuyée par un code de conduite interne, des mécanismes anti-corruption et un suivi RSE intégré à ses comités stratégiques. L’entreprise publie ses résultats ESG selon les standards internationaux tels que le GRI et le CDP.

Créée en 1992, GPC Papier et Carton s’est imposée comme un acteur clé du secteur au Maroc. Certifiée ISO, FSC et détentrice du label RSE de la CGEM, l’entreprise se positionne aujourd’hui comme un moteur de la compétitivité du « Made in Morocco » et de la transition écologique du Royaume.