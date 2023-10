GPC s’engage pour un avenir vert en obtenant la certification FSC COC

GPC, leader national des solutions d’emballages en papier et carton, a réussi avec succès l’audit de certification pour l’obtention du certificat FSC COC (Forest Stewardship Council) avec le nouveau standard multi-sites pour ses trois caisseries de Kénitra, Mohammedia et Agadir.

Cette réalisation atteste de l’engagement de GPC en faveur de la gestion responsable et durable des forêts passant par le choix de partenaires fabricants du papier à base de fibres vierges, et de son souhait de répondre aux besoins de sa clientèle en offrant des produits respectueux de l’environnement.

Le certificat FSC COC a été délivré par l’organisme certificateur TUV, une référence internationale en matière de certification. Cela démontre la conformité de GPC aux normes les plus exigeantes en matière de gestion forestière responsable.

Mounir El Bari, Directeur Général de GPC, a souligné l’importance de cette étape majeure pour l’entreprise en déclarant : « deux raisons nous ont poussé de nous lancer dans cette démarche volontariste : La première est que nous partagions la même vision du développement durable que FSC, notre gestion est compatible avec les exigences du référentiel. La seconde raison est notre politique de Responsabilité Sociétale de l’entreprise (RSE) dans laquelle GPC s’est inscrite depuis plusieurs années déjà ».

Le label FSC COC n’est pas simplement un certificat, c’est un système de certification indépendant qui garantit que les forêts sont gérées de manière responsable et durable. En obtenant ce certificat, GPC renforce sa position en tant que leader national des solutions d’emballages en papier et carton, plaçant ses produits au même niveau de qualité que l’offre internationale.

L’engagement de GPC envers la durabilité et la responsabilité environnementale est un témoignage de sa vision à long terme et de son souhait de contribuer à un avenir plus vert et plus respectueux de la planète.