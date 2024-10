GPC – Papier et Carton renforce sa production avec une 8e usine à Meknès

GPC – Papier et Carton, filiale du groupe Ynna et acteur majeur de l’industrie des emballages au Maroc, a annoncé un investissement de 180 millions de dirhams pour la création de sa 8e unité de production située dans la zone industrielle d’Agropolis, à Meknès.

Cet investissement, qui générera plus de 100 emplois, permettra de renforcer le positionnement de GPC en tant que leader national dans l’industrie du papier et du carton ondulé, indique l’entreprise dans un communiqué.

Cette unité qui sera à la pointe de la technologie avec des machines d’impression High graphic 7 couleurs, une nouveauté au Maroc, sera dédiée à la transformation du papier et du carton ondulé, avec une capacité de production annuelle de 20.000 tonnes de carton ondulé et de 10.000 tonnes de papier transformé (Mandrins, Cornières, Bobinots de Kraft, Papier journal et Manilla découpés), fait-on savoir.

Cette nouvelle usine répondra aux besoins croissants de divers secteurs clés, tels que l’agriculture (rosacées), l’industrie (textile, confection, agroalimentaire) et l’automobile, dans les régions de Fès-Meknès et de l’Oriental (Oujda, Nador), indique le communiqué.

GPC – Papier et Carton mise également sur la durabilité en intégrant une approche écologique à sa production. L’unité sera équipée de panneaux solaires qui couvriront plus de 40% de ses besoins énergétiques.