BANK OF AFRICA renouvelle sa certification ISO 37001 version 2025 

Rédaction M15 septembre 2025 - 10:39

BANK OF AFRICA renouvelle la certification de son Système de  Management Anti-Corruption (SMAC), cette fois selon la version 2025 de la norme internationale ISO  37001, récemment publiée.

Cette reconnaissance atteste de l’engagement permanent de la banque, sous  l’égide de son Président Othman BENJELLOUN, à placer l’intégrité, la transparence et l’exemplarité au  cœur de son action bancaire et de sa relation de confiance avec ses clients. 

La version 2025 de la norme ISO 37001 renforce significativement les exigences en matière de lutte contre  la corruption, notamment à travers : 

Une gouvernance renforcée, assumée au plus haut niveau de la direction générale ; L’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ; Une gestion proactive des évolutions des dispositifs anti-corruption ; 

Un focus accru sur le traitement des conflits d’intérêts et la prévention des risques dans les  opérations bancaires. 

Dans un contexte où la compliance et la transparence sont devenues des prérequis essentiels à la  confiance dans le secteur financier, être certifié ISO 37001:2025 confirme la volonté de BANK OF AFRICA  de répondre aux attentes les plus exigeantes de ses clients et parties prenantes. 

L’audit réalisé par EuroCompliance, organisme accrédité COFRAC, a salué la maturité et la solidité du  dispositif SMAC de BANK OF AFRICA, son intégration profonde dans la culture de l’entreprise, la rigueur  de ses contrôles, ainsi que l’implication de ses équipes à tous les niveaux. 

Parmi les points forts relevés par cet audit figurent un cadre de gouvernance et une politique de  « Tolérance Zéro » clairement affirmée ; l’efficacité des dispositifs de prévention, de gestion des risques et  des alertes ; la mobilisation continue en matière de formation et de sensibilisation auprès de l’ensemble  des collaborateurs ainsi que L’intégration des responsabilités sociales et environnementales dans les  processus opérationnels. 

Ce succès collectif, partagé avec clients et partenaires, vient réaffirmer la priorité de BANK OF AFRICA de  garantir des opérations éthiques, sécurisées et conformes, protégeant ainsi les intérêts de chacun ; une  exigence quotidienne qui guide les décisions et les pratiques du groupe bancaire, au Maroc comme à  l’international. 

Ainsi, chez BANK OF AFRICA, la culture d’intégrité et la lutte contre la corruption représentent un pilier  fondamental de son projet d’entreprise visant à poursuivre la construction d’une relation de confiance et  d’excellence, au service d’une finance éthique et durable. 

